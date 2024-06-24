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24 июня, 10:33

Форвард сборной Венгрии сломал лицевую кость об шотландского вратаря на Евро

Тренер Марко Росси — о травме Варги: У него перелом лицевой кости, но он стабилен

Венгерский футболист Барнабаш Варга. Обложка © X / FabrizioRomano

Венгерский футболист Барнабаш Варга. Обложка © X / FabrizioRomano

Тренер Венгрии Марко Росси назвал состояние форварда сборной Барнабаша Варги стабильным. Врачи диагностировали ему перелом лицевой кости после столкновения с шотландским вратарём Ангусом Ганном, поэтому он не сможет продолжить игру в этом Евро-2024, сообщает портал CZAKFOCI.

"Мы слышали, что его состояние стабильное. Он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом лицевой кости. Не знаем, придётся ли его оперировать, но он точно больше не сыграет на этом Евро. Но самое главное, что с ним всё в порядке", — отметил тренер.

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Напомним, что Барнабаш Варга в ходе недавнего матча столкнулся с шотландским голкипером Ангусом Ганном. Игрок упал и начал биться в конвульсиях. С поля его увезли на специальной каталке. Игра была прервана.

Николай Рюмин
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