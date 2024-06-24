Форвард сборной Венгрии сломал лицевую кость об шотландского вратаря на Евро

"Мы слышали, что его состояние стабильное. Он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом лицевой кости. Не знаем, придётся ли его оперировать, но он точно больше не сыграет на этом Евро. Но самое главное, что с ним всё в порядке", — отметил тренер.