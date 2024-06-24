Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 22:02

Венгерский футболист Варга находится в сознании после столкновения в матче Евро

Венгерский футболист Барнабаш Варга. Обложка © X / FabrizioRomano

Венгерский футболист Барнабаш Варга. Обложка © X / FabrizioRomano

Во время матча между футбольными сборными Шотландии и Венгрии в матче Евро-2024 венгерский нападающий Барнабаш Варга на 68-й минуте столкнулся с шотландским голкипером Ангусом Ганном. После этого игрок остался лежать на газоне, дёргаясь в конвульсиях.

Партнёры игрока растянули вокруг него полотно, на поле появились носилки. Игра была прервана. В итоге Барнабаша увезли на специальной каталке с поля, всё ещё прикрывая от лишних глаз.

Венгерский футболист Барнабаш Варга получил травму на поле. Видео © X / Reel2fifty

К настоящему моменту известно, что Варга пришёл в сознание. По данным немецкого телеканала Magenta TV, он также мог поддерживать разговор по пути в больницу Штутгарта.

Игроки сборной Венгрии поддержали Барнабаша Варгу после победы над Шотландией. Фото © X / MLSZ

Игроки сборной Венгрии поддержали Барнабаша Варгу после победы над Шотландией. Фото © X / MLSZ

Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей
Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей

Ранее на чемпионате Европы завершились все матчи в группе А, в плей-офф из которой напрямую пробились сборные Германии и Швейцарии. Их личная встреча завершилась со счётом 1:1. Первый гол удался швейцарцам на 28-й минуте, его автором стал Дан Ндойе. Немцы атаковали, однако забить ответный им удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Ничью для немцев спас Никлас Фюллькруг.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Евро-2024
  • шотландия
  • Венгрия
  • Футбол
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров