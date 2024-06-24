Венгерский футболист Варга находится в сознании после столкновения в матче Евро

Во время матча между футбольными сборными Шотландии и Венгрии в матче Евро-2024 венгерский нападающий Барнабаш Варга на 68-й минуте столкнулся с шотландским голкипером Ангусом Ганном. После этого игрок остался лежать на газоне, дёргаясь в конвульсиях.

Партнёры игрока растянули вокруг него полотно, на поле появились носилки. Игра была прервана. В итоге Барнабаша увезли на специальной каталке с поля, всё ещё прикрывая от лишних глаз.

Венгерский футболист Барнабаш Варга получил травму на поле. Видео © X / Reel2fifty

К настоящему моменту известно, что Варга пришёл в сознание. По данным немецкого телеканала Magenta TV, он также мог поддерживать разговор по пути в больницу Штутгарта.

Игроки сборной Венгрии поддержали Барнабаша Варгу после победы над Шотландией. Фото © X / MLSZ