Венгерский футболист Варга находится в сознании после столкновения в матче Евро
Венгерский футболист Барнабаш Варга. Обложка © X / FabrizioRomano
Во время матча между футбольными сборными Шотландии и Венгрии в матче Евро-2024 венгерский нападающий Барнабаш Варга на 68-й минуте столкнулся с шотландским голкипером Ангусом Ганном. После этого игрок остался лежать на газоне, дёргаясь в конвульсиях.
Партнёры игрока растянули вокруг него полотно, на поле появились носилки. Игра была прервана. В итоге Барнабаша увезли на специальной каталке с поля, всё ещё прикрывая от лишних глаз.
Венгерский футболист Барнабаш Варга получил травму на поле. Видео © X / Reel2fifty
К настоящему моменту известно, что Варга пришёл в сознание. По данным немецкого телеканала Magenta TV, он также мог поддерживать разговор по пути в больницу Штутгарта.
Игроки сборной Венгрии поддержали Барнабаша Варгу после победы над Шотландией. Фото © X / MLSZ
Ранее на чемпионате Европы завершились все матчи в группе А, в плей-офф из которой напрямую пробились сборные Германии и Швейцарии. Их личная встреча завершилась со счётом 1:1. Первый гол удался швейцарцам на 28-й минуте, его автором стал Дан Ндойе. Немцы атаковали, однако забить ответный им удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Ничью для немцев спас Никлас Фюллькруг.