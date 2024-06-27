Сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф на первом для себя Евро

В Гельзенкирхене в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу встретились сборные Грузии и Португалии. Матч группы F завершился со счётом 2:0 в пользу грузин, которые сенсационно вышли в плей-офф на дебютном для себя Евро.

Всего спустя 1 минуту 32 секунды после начала встречи нападающий Хвича Кварацхелия смог распечатать ворота соперника. На 57-й минуте нападающий французского клуба "Мец" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе удвоил счёт, реализовав пенальти. Это позволило грузинам выйти в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка.

Стоит отметить, что параллельно проходила другая встреча группы F, в рамках которой Турция обыграла Чехию со счётом 2:1. В составе турецкой сборной на 51-й минуте отличился Хакан Чалханоглу и на 90+4-й минуте — Дженк Тосун. У чехов на 66-й минуте мяч забил Томаш Соучек. По итогу турки, как и Португалия, набрали шесть очков и оказались на втором месте, что позволяет им выйти в финальную стадию турнира.