Самый богатый человек Грузии отстегнёт сборной 10 млн евро за победу над Испанией
Иванишвили пообещал ещё 10 млн евро сборной Грузии за победу над Испанией
Игроки сборной Грузии радуются выходу в плей-офф Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alessandra Tarantino
Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обратился к национальной команде, поздравив её с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За это бизнесмен подарил сборной 10 миллионов евро. Аналогичная сумма футболистам светит за прохождение в следующий этап, уточняет Первый канал национального телевидения.
Так сборной Грузии будет передано 30 млн лари, что эквивалентно заявленному денежному подарку. Подчёркивается, что Иванишвили — самый богатый человек в Грузии, его состояние в Forbes оценивается в 4,8 млрд долларов.
Напомним, что сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф на первом для себя Евро, обыграв со счётом 2:0 команду Португалии. Всего спустя 1 минуту 32 секунды после начала встречи нападающий Хвича Кварацхелия смог распечатать ворота соперника. На 57-й минуте нападающий французского клуба "Мец" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе удвоил счёт, реализовав пенальти. Это позволило грузинам выйти в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка. В 1/8 финала команду ждёт встреча с Испанией.