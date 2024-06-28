Самый богатый человек Грузии отстегнёт сборной 10 млн евро за победу над Испанией

Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обратился к национальной команде, поздравив её с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За это бизнесмен подарил сборной 10 миллионов евро. Аналогичная сумма футболистам светит за прохождение в следующий этап, уточняет Первый канал национального телевидения.

Так сборной Грузии будет передано 30 млн лари, что эквивалентно заявленному денежному подарку. Подчёркивается, что Иванишвили — самый богатый человек в Грузии, его состояние в Forbes оценивается в 4,8 млрд долларов.