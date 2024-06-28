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27 июня, 23:50

Самый богатый человек Грузии отстегнёт сборной 10 млн евро за победу над Испанией

Иванишвили пообещал ещё 10 млн евро сборной Грузии за победу над Испанией

Игроки сборной Грузии радуются выходу в плей-офф Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alessandra Tarantino

Игроки сборной Грузии радуются выходу в плей-офф Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alessandra Tarantino

Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обратился к национальной команде, поздравив её с выходом в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. За это бизнесмен подарил сборной 10 миллионов евро. Аналогичная сумма футболистам светит за прохождение в следующий этап, уточняет Первый канал национального телевидения.

Так сборной Грузии будет передано 30 млн лари, что эквивалентно заявленному денежному подарку. Подчёркивается, что Иванишвили — самый богатый человек в Грузии, его состояние в Forbes оценивается в 4,8 млрд долларов.

Грузия бурно празднует сенсационный выход национальной сборной в плей-офф Евро-2024
Грузия бурно празднует сенсационный выход национальной сборной в плей-офф Евро-2024

Напомним, что сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф на первом для себя Евро, обыграв со счётом 2:0 команду Португалии. Всего спустя 1 минуту 32 секунды после начала встречи нападающий Хвича Кварацхелия смог распечатать ворота соперника. На 57-й минуте нападающий французского клуба "Мец" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе удвоил счёт, реализовав пенальти. Это позволило грузинам выйти в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка. В 1/8 финала команду ждёт встреча с Испанией.

Анатолий Симоненко
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