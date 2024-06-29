Сборная Италии выбыла из Евро-2024 на старте плей-офф

Сборная Швейцарии по футболу всухую обыграла действующих чемпионов Евро из Италии в 1/8 плей-офф нынешнего сезона. Встреча на берлинском "Олимпиаштадионе" завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола в команде победителей стал хавбек Ремо Фройлер. Ассист оформил полузащитник Рубен Варгас, который спустя девять минут сам отправил мяч в ворота соперников. Сократить отставание итальянцам так и не удалось.