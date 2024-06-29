Сборная Италии выбыла из Евро-2024 на старте плей-офф
Сборная Италии по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azzurri
Сборная Швейцарии по футболу всухую обыграла действующих чемпионов Евро из Италии в 1/8 плей-офф нынешнего сезона. Встреча на берлинском "Олимпиаштадионе" завершилась со счётом 2:0.
Автором первого гола в команде победителей стал хавбек Ремо Фройлер. Ассист оформил полузащитник Рубен Варгас, который спустя девять минут сам отправил мяч в ворота соперников. Сократить отставание итальянцам так и не удалось.
Следующий матч сборная Швейцарии проведёт с победителем матча Англия – Словакия. В прошлых сезонах "красные крестоносцы" лишь единожды доходили до 1/4 финала Евро.
Участники плей-офф чемпионата Европы окончательно определились двумя днями ранее. В финальные матчи неожиданно для всех пробилась сборная Грузии. Это событие стало для соотечественников спортсменов настоящим национальным праздником.