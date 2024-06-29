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29 июня, 19:28

Сборная Италии выбыла из Евро-2024 на старте плей-офф

Сборная Италии по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azzurri

Сборная Италии по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azzurri

Сборная Швейцарии по футболу всухую обыграла действующих чемпионов Евро из Италии в 1/8 плей-офф нынешнего сезона. Встреча на берлинском "Олимпиаштадионе" завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола в команде победителей стал хавбек Ремо Фройлер. Ассист оформил полузащитник Рубен Варгас, который спустя девять минут сам отправил мяч в ворота соперников. Сократить отставание итальянцам так и не удалось.

Следующий матч сборная Швейцарии проведёт с победителем матча Англия – Словакия. В прошлых сезонах "красные крестоносцы" лишь единожды доходили до 1/4 финала Евро.

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Участники плей-офф чемпионата Европы окончательно определились двумя днями ранее. В финальные матчи неожиданно для всех пробилась сборная Грузии. Это событие стало для соотечественников спортсменов настоящим национальным праздником.

Илья Пушкарев
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