Суперкомпьютер вычислил победителей 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер Opta вычислил победителей матчей 1/8 финала Евро-2024 по футболу, хозяйкой которого в этом году является ФРГ. Согласно его вычислениям, дальше в турнире продвинутся сборные Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Португалии и Германии.

По прогнозу Opta, самые высокие шансы на победу в турнире имеет испанская сборная — 17,60%. За ними следуют Англия (17,46%), Германия (16,60%) и Франция (12,99%). Таким образом, за бортом уже к следующей стадии турнира окажутся команды Грузии, Швейцарии, Словакии, Турции, Румынии, Бельгии, Словении и Дании.

Первые матчи плей-офф Евро-2024 пройдут 29 июня. В городе Дортмунде силами померятся команды Германии и Дании, а немецкая столица примет у себя матч Швейцарии с Италией.