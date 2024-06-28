Суперкомпьютер вычислил победителей 1/8 финала Евро-2024
Суперкомпьютер Opta предсказал триумфаторов 1/8 финала Евро-2024
Игроки сборной Испании Ламин Ямаль и Альваро Мората. Фото © UEFA.com
Суперкомпьютер Opta вычислил победителей матчей 1/8 финала Евро-2024 по футболу, хозяйкой которого в этом году является ФРГ. Согласно его вычислениям, дальше в турнире продвинутся сборные Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Португалии и Германии.
По прогнозу Opta, самые высокие шансы на победу в турнире имеет испанская сборная — 17,60%. За ними следуют Англия (17,46%), Германия (16,60%) и Франция (12,99%). Таким образом, за бортом уже к следующей стадии турнира окажутся команды Грузии, Швейцарии, Словакии, Турции, Румынии, Бельгии, Словении и Дании.
Первые матчи плей-офф Евро-2024 пройдут 29 июня. В городе Дортмунде силами померятся команды Германии и Дании, а немецкая столица примет у себя матч Швейцарии с Италией.
Ранее своим прогнозом на Евро-2024 поделился бывший тренер "Зенита" Борис Рапопорт. По его мнению, наиболее вероятной является победа на турнире сборной Германии или Испании, поскольку сейчас "Бундестим" и "Фурия Роха" выглядят гораздо убедительнее своих соперников.