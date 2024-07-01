Жена полузащитника сборной Украины наказала его за поражение на Евро
Жена игрока сборной Украины Цыганкова заставила его мыть полы за вылет с Евро
Полузащитник сборной Украины по футболку Виктор Цыганков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktortsygankov
Жена полузащитника сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова — Романа — придумала необычное наказание для супруга за проигрыш на чемпионате Европы по футболу в Германии. Она опубликовала видео, на котором муж старательно моет полы.
Полузащитник сборной Украины по футболку Виктор Цыганков моет полы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manaromana8
"Отрабатывает Евро-2024", — подписала ролик супруга футболиста.
Напомним, на Евро-2024 Украина заняла последнее место в своей группе и покинула турнир, не попав в плей-офф. В решающем для себя матче украинские футболисты сыграли вничью с Бельгией — 0:0.