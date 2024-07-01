Жена полузащитника сборной Украины наказала его за поражение на Евро

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова — Романа — придумала необычное наказание для супруга за проигрыш на чемпионате Европы по футболу в Германии. Она опубликовала видео, на котором муж старательно моет полы.

Напомним, на Евро-2024 Украина заняла последнее место в своей группе и покинула турнир, не попав в плей-офф. В решающем для себя матче украинские футболисты сыграли вничью с Бельгией — 0:0.