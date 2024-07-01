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1 июля, 09:55

Жена полузащитника сборной Украины наказала его за поражение на Евро

Жена игрока сборной Украины Цыганкова заставила его мыть полы за вылет с Евро

Полузащитник сборной Украины по футболку Виктор Цыганков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktortsygankov

Полузащитник сборной Украины по футболку Виктор Цыганков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktortsygankov

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Виктора Цыганкова — Романа — придумала необычное наказание для супруга за проигрыш на чемпионате Европы по футболу в Германии. Она опубликовала видео, на котором муж старательно моет полы.

Полузащитник сборной Украины по футболку Виктор Цыганков моет полы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manaromana8

"Отрабатывает Евро-2024", — подписала ролик супруга футболиста.

Напомним, на Евро-2024 Украина заняла последнее место в своей группе и покинула турнир, не попав в плей-офф. В решающем для себя матче украинские футболисты сыграли вничью с Бельгией — 0:0.

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Дарья Нарыкова
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