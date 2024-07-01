Сборная Испании разгромила Грузию и вышла в 1/4 финала Евро‑2024
Грузия проиграла со счётом 1:4 Испании в матче 1/8 финала Евро-2024
Сборная Испании по футболу. Обложка © Х / Selección Española Masculina de Fútbol
В Кёльне в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу встретились сборные Грузии и Испании. В итоге последние разгромили грузин со счётом 4:1.
На 18-й минуте испанский защитник Робен Ле Норман срезал мяч в свои ворота, а уже на 39-й минуте полузащитник Родри, который по итогам встречи был признан лучшим игроком, сравнял счёт. Так закончился первый тайм.
Спустя шесть минут после начала второго тайма "красная фурия" вышла вперёд благодаря голу Фабиана Руиса. Затем на 75-й и 83-й минутах испанские полузащитники Нико Уильямс и Дани Ольмо довели счёт до разгромного.
Днём ранее сборная Англии по футболу чудом спаслась от поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии. Игра состоялась в немецком Гельзенкирхене.