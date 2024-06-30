У вылетевших с Евро-2024 итальянцев есть шанс переиграть матч против Швейцарии, считает экс-арбитр

Футбольная сборная Италии может потребовать переигровку матча против Швейцарии в рамках 1/8 финала Евро-2024. Об этом рассказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. По его словам, второй гол швейцарцев был забит не по правилам.

"В матче Италия – Швейцария было нарушение процедуры начального удара во втором тайме. Игроки сборной Италии до того, как их партнёр возобновил игру начальным ударом во втором тайме, забежали на чужую половину поля. После этого мяч не покидал поле и был забит гол в ворота сборной Италии. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара... Так как швейцарцы забили гол, а мяч не покидал поле и игра не останавливалась — это протестовый момент", — объяснил Федотов в беседе с "Чемпионатом".