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1 июля, 18:02

Сборная Франции со счётом 1:0 победила команду Бельгии и вышла в 1/4 Евро

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 против команды Бельгии. Обложка © ТАСС / AP

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 против команды Бельгии. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра прошла в Дюссельдорфе.

Единственный гол на 85-й минуте матча в свои ворота забил защитник бельгийцев Ян Вертонген. В четвертьфинале французы сыграют с победителем матча между Португалией и Словенией, который начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.

Напомним, накануне свои четвертьфиналы выиграли команды Англии и Испании. Британская сборная в 1/4 финала сыграет против Швейцарии, а футболисты с Пиренеев померяются силами с хозяевами турнира.

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Никита Никонов
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