Сборная Франции со счётом 1:0 победила команду Бельгии и вышла в 1/4 Евро

Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра прошла в Дюссельдорфе.

Единственный гол на 85-й минуте матча в свои ворота забил защитник бельгийцев Ян Вертонген. В четвертьфинале французы сыграют с победителем матча между Португалией и Словенией, который начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.