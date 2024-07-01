Сборная Франции со счётом 1:0 победила команду Бельгии и вышла в 1/4 Евро
Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 против команды Бельгии. Обложка © ТАСС / AP
Сборная Франции с минимальным счётом 1:0 победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра прошла в Дюссельдорфе.
Единственный гол на 85-й минуте матча в свои ворота забил защитник бельгийцев Ян Вертонген. В четвертьфинале французы сыграют с победителем матча между Португалией и Словенией, который начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.
Напомним, накануне свои четвертьфиналы выиграли команды Англии и Испании. Британская сборная в 1/4 финала сыграет против Швейцарии, а футболисты с Пиренеев померяются силами с хозяевами турнира.