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Регион
25 июня, 08:26

Отар Кушанашвили пока не может говорить после операции

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Журналист Отар Кушанашвили не может говорить после операции: ведущий периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, сообщает SHOT.

Источник из ближайшего окружения телеведущего рассказал, что его состояние сейчас стабильное, он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить. Кушанашвили находится в отдельной палате.

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Напомним, что 20 июня телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль. 22 июня Отару Кушанашвили исполнилось 54 года, он "отметил" день рождения в реанимационной палате.

Александра Вишнякова
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