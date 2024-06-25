Отар Кушанашвили пока не может говорить после операции
Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Журналист Отар Кушанашвили не может говорить после операции: ведущий периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, сообщает SHOT.
Источник из ближайшего окружения телеведущего рассказал, что его состояние сейчас стабильное, он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить. Кушанашвили находится в отдельной палате.
Напомним, что 20 июня телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. В ходе вмешательства врачи обнаружили у журналиста опухоль. 22 июня Отару Кушанашвили исполнилось 54 года, он "отметил" день рождения в реанимационной палате.