Отар Кушанашвили пока не может говорить после операции

Журналист Отар Кушанашвили не может говорить после операции: ведущий периодически выходит из медикаментозного сна и общается взглядом, сообщает SHOT .

Источник из ближайшего окружения телеведущего рассказал, что его состояние сейчас стабильное, он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить. Кушанашвили находится в отдельной палате.