Отар Кушанашвили встретил свой 54-й день рождения в реанимации под аппаратом ИВЛ

Журналист Отар Кушанашвили отметил свой 54-й день рождения в реанимационной палате. Сейчас он находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет SHOT.

В этом году Кушанашвили не планировал проводить день рождения в кругу друзей. Он также не ставил их в известность о своих планах, хотя имеет привычку каждый год обзванивать близких за несколько дней до праздника. Вероятно, он собирался сегодня посетить Нижний Новгород, где пройдёт матч команд футбольной медиалиги, поскольку является амбассадором любительского ФК "Родина медиа" и появляется на всех играх команды.