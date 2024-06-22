Отар Кушанашвили встретил свой 54-й день рождения в реанимации под аппаратом ИВЛ
Журналист Отар Кушанашвили. Фото © ФК "Родина медиа"
Журналист Отар Кушанашвили отметил свой 54-й день рождения в реанимационной палате. Сейчас он находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет SHOT.
Хорошей новостью является то, что врачи оценивают состояние шоумена как стабильное. Ему продолжают вводить различные лекарства.
В этом году Кушанашвили не планировал проводить день рождения в кругу друзей. Он также не ставил их в известность о своих планах, хотя имеет привычку каждый год обзванивать близких за несколько дней до праздника. Вероятно, он собирался сегодня посетить Нижний Новгород, где пройдёт матч команд футбольной медиалиги, поскольку является амбассадором любительского ФК "Родина медиа" и появляется на всех играх команды.
Напомним, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был в экстренном порядке доставлен в больницу. Врачи диагностировали ему цирроз печени и острую непроходимость кишечника, которая потребовала немедленной операции. Но на этом проблемы со здоровьем у журналиста не закончились. В ходе хирургического вмешательства медики обнаружили у репортёра раковую опухоль брюшной полости.