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20 июня, 14:29
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У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, его оперируют

Mash: У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, его оперируют

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

У журналиста Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Об этом сообщает Mash.

Телеграм-канал со ссылкой на друга Кушанашвили — шоумена Владимира Полупанова — уточняет, что прямо сейчас идёт операция.

Ранее, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. Кроме того, сообщалось, что телеведущему диагностировали острую непроходимость кишечника.

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Напомним, осенью прошлого года Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт. Близкие считают, что причиной приступа могли стать усталость и стресс. Жена шоумена рассказала, что из-за плотного графика её супруг спит всего по два-три часа в сутки. При этом сам журналист опровергал слухи о своём тяжёлом состоянии, записав видеообращение в машине по дороге домой из больницы.

Никита Никонов
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