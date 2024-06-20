У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, его оперируют
Mash: У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, его оперируют
Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
У журналиста Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Об этом сообщает Mash.
Телеграм-канал со ссылкой на друга Кушанашвили — шоумена Владимира Полупанова — уточняет, что прямо сейчас идёт операция.
Ранее, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. Кроме того, сообщалось, что телеведущему диагностировали острую непроходимость кишечника.
Напомним, осенью прошлого года Кушанашвили госпитализировали с подозрением на инфаркт. Близкие считают, что причиной приступа могли стать усталость и стресс. Жена шоумена рассказала, что из-за плотного графика её супруг спит всего по два-три часа в сутки. При этом сам журналист опровергал слухи о своём тяжёлом состоянии, записав видеообращение в машине по дороге домой из больницы.