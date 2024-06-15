За 10 лет потеряла мужа, сына и дочь: Кушанашвили заявил, что мама Заворотнюк живёт под "свинцовым грузом"
Кушанашвили: Мама Заворотнюк пережила смерть мужа, сына, а теперь ещё и дочери
Валентина и Анастасия Заворотнюк. Обложка © Facebook, Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валентина Заворотнюк, a_zavorotnyuk
На долю мамы актрисы Анастасии Заворотнюк за последние десять лет выпало много горя, ведь она потеряла мужа, сына и теперь дочь. Об этом сказал журналист Отар Кушанашвили в эфире шоу "Каково?!".
"Валентина Борисовна пережила смерть мужа, сына, а теперь ещё и дочери. Вы представляете, под каким свинцовым грузом живёт эта хрупкая женщина… Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьёт и бьёт их без конца?.." — поразился он.
Шоумен обратил внимание на сходство судеб Заворотнюк и певицы Жанны Фриске. Трагичные истории обеих семей очень похожи, ведь обе звезды тяжело заболели после рождения детей — с той лишь разницей, что родные Заворотнюк не собирали деньги на лечение.
Кушанашвили добавил, что не находился с Анастасией в дружеских отношениях, но ему приходилось встречаться с ней на съёмках. Как-то раз они летели одним самолётом, и он пошутил над её очередной ролью в не самом удачном фильме — "Код Апокалипсиса", сказав, что ей нельзя сниматься в картинах такого качества. Та же показала редкую способность к самоиронии, ответив, что вокруг нового кино с её участием очень мало шума, и попросила журналиста публично обругать её актёрскую работу и назвать её "бездарью".
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая на 54-м году жизни. Долгие годы она страдала от агрессивной формы рака мозга. Прощание с ней состоялось 1 июня в Москве, церемонию посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс, певица Лолита. Гроб с телом артистки провожали бурными рукоплесканиями. Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище. Её родные поблагодарили врачей клиники, где лечили актрису, за то, что смогли дать ей пять лет жизни. Также семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о том, что Анастасия находилась в хосписе.