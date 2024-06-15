За 10 лет потеряла мужа, сына и дочь: Кушанашвили заявил, что мама Заворотнюк живёт под "свинцовым грузом"

На долю мамы актрисы Анастасии Заворотнюк за последние десять лет выпало много горя, ведь она потеряла мужа, сына и теперь дочь. Об этом сказал журналист Отар Кушанашвили в эфире шоу "Каково?!".

"Валентина Борисовна пережила смерть мужа, сына, а теперь ещё и дочери. Вы представляете, под каким свинцовым грузом живёт эта хрупкая женщина… Как наши мамы выносят эту вселенскую боль, которая бьёт и бьёт их без конца?.." — поразился он.

Шоумен обратил внимание на сходство судеб Заворотнюк и певицы Жанны Фриске. Трагичные истории обеих семей очень похожи, ведь обе звезды тяжело заболели после рождения детей — с той лишь разницей, что родные Заворотнюк не собирали деньги на лечение.