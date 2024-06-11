Все мужчины Анастасии Заворотнюк: кого увела, а кого любила безответно

Анастасия была красивой и харизматичной женщиной. Тёмные волосы, прекрасная улыбка и цепляющий взгляд. Казалось, в неё невозможно не влюбиться. Неудивительно, что не все мужчины могли устоять перед привлекательностью Заворотнюк. Кто желал быть с Анастасией, несмотря на обстоятельства, и с кем действительно была счастлива звезда?

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф

Первый муж Заворотнюк — Олаф Шварцкопф. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Ntv.ru

Первым мужем Анастасии стал бизнесмен Олаф Шварцкопф. Они познакомились на дне рождения актёра Евгения Миронова. Олаф не стал затягивать с предложением, и вскоре после знакомства молодые люди сыграли скромную свадьбу в кругу близких людей. Замужество было недолгим, уже через год девушка подала на развод. Причиной разлада, по словам Заворотнюк, стал тяжёлый характер Олафа и склонность к тирании.

Через много лет бизнесмен рассказал, что молодая жена (разница между супругами была 12 лет) совсем не умела вести хозяйство, часто скучала одна дома, не могла найти себе дело. В какой-то момент мужчина даже начал подозревать Анастасию Заворотнюк в измене. Общих детей у пары, к счастью, не было, ведь после развода актриса не хотела даже слышать о бывшем муже и постаралась навсегда вычеркнуть его из жизни.

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков

Бизнесмен Дмитрий Стрюков — второй супруг Анастасии Заворотнюк. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Второй брак актрисы был намного удачнее первого. Семейные отношения Анастасии и Дмитрия продлились без малого 10 лет, в браке у них появилось два ребёнка: дочка Анна и сын Майкл. А начиналось всё как в сериале: он остановился подвезти красивую девушку, а она в благодарность пригласила его к себе на спектакль. Никто и не думал, что простая любезность выльется в серьёзные многолетние отношения.

К сожалению, в паре не всё было гладко, знакомые Анастасии утверждали, что порой Дмитрий мог даже поднять на звезду руку, однако дочь Анна отрицала эту информацию. Всё стало усложняться с обретением Заворотнюк большой популярности благодаря сериалу "Моя прекрасная няня".

Изначально супруги развелись фиктивно, чтобы актриса могла получить квартиру от театра, в котором играла, но позже пара разошлась уже по-настоящему. По словам Дмитрия, конец их отношениям пришёл, когда Анастасия перестала скрывать свои зарождающиеся отношения с Сергеем Жигуновым.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

Актёр Сергей Жигунов тоже оказался любовью Анастасии Заворотнюк. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

За их романом наблюдала вся страна. Изначально, конечно, следили за развитием любви Максима Шаталина и няни Вики, вот только их отношения шагнули далеко за границы съёмочной площадки.

На момент знакомства с Заворотнюк Сергей был женат, но его это не остановило. Кажется, их настолько увлекло друг другом, что оба были готовы напрочь забыть про прошлое и строить счастливое совместное будущее. До свадьбы дело так и не дошло. На проекте "Танцы на льду" Анастасия влюбилась в фигуриста Петра Чернышёва и сразу же рассталась с Жигуновым. А что же Сергей? Актёр вернулся к жене Вере и женился на ней второй раз, правда, немного позднее и развёлся с ней тоже во второй раз.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв

Последний муж Анастасии Заворотнюк — фигурист Пётр Чернышёв. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Любовь с первого взгляда. Они встретились на проекте известного телешоу, и, как говорила Анастасия, она почувствовала: "моё". У пары не сразу закрутился роман, долгое время Пётр и Анастасия общались в рамках проекта и как друзья. Знакомые не воспринимали их отношения всерьёз, но они оказались не правы. Актриса и фигурист в итоге поженились и даже обвенчались. Отношения Заворотнюк и Чернышёва складывались хорошо, проблема была одна: им хотелось общего малыша. Анастасия с трудом смогла родить двух первых детей, и через столько лет родить третьего казалось невозможным, но супруги были настроены серьёзно. Поэтому в октябре 2018 года на свет появилась малышка Мила.

К сожалению, беременность дала свои осложнения и привела к известному исходу. Последний избранник Анастасии был с ней до конца, он много работал, чтобы помогать любимой с лечением. Казалось, Заворотнюк наконец-то нашла "того самого" и была с ним действительно счастлива, вот только, как говорится, у судьбы свои планы.