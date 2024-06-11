Почему сходиться с бывшими — заранее проигрышная тактика: пример Аффлека и Лопес

Ещё совсем недавно весь мир плакал над историей любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, ведь возлюбленные дали второй шанс отношениям спустя 18 лет разлуки. Всем казалось, что пара счастлива: Бен и Дженнифер не просто появлялись на публике вместе, не скрывая своих отношений, но и планировали свадьбу. Торжество состоялось в 2022 году — спустя почти 20 лет после первой попытки стать мужем и женой.

И что теперь? Прошло всего два года, а счастья на лице у Джей Ло и Бена как не бывало. Всё чаще в зарубежных СМИ появляются заголовки, что знаменитости на грани развода, что, мол, даже свой огромный особняк выставили на продажу.

Какая проблема есть в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: ответ психолога. Фото © Getty Images / MEGA

Неужели это конец? Что такого могло случиться в отношениях Дженнифер и Бена, раз их семейной жизни хватило всего на два года? Или это очередное доказательство, что раз в первый раз не получилось, то и второй раз пытаться не стоит: бывшие должны оставаться бывшими?

С этими вопросами Life.ru обратился к психологу и сексологу Евгении Александровой. Эксперт говорит, что совсем не удивлена такой ситуации. Ведь ещё в 2020 году спрогнозировала, что влюблённых хватит максимум на 1,5–2 года. Но почему? Что не так с любовью Бена Аффлека и Дженнифер Лопес?

"По информации инсайдеров, пара рассталась по той же самой причине, что и в 2003 году, — чрезмерное распространение певицы об их отношениях в СМИ", — отвечает на это эксперт.

А потом добавляет, что считает это не единственной причиной. Основная проблема заключается в том, что и Джей Ло, и многие женщины в отношениях превращаются в "маму" для своих партнёров-мужчин.

"Поучения как жить мужчине, каким он должен быть, жужжание на ухо о вредных привычках, чрезмерный интерес к тому, поел ли он и сделал ли вовремя все свои дела, — основные признаки "мамки" в отношениях", — поясняет психолог.

Из-за чего Бен Аффлек опять хочет бросить Джей Ло? Фото © Getty Images / James Devaney

Ни для кого не секрет, что у актёра есть пристрастие к алкоголю. Джей Ло пыталась с этим бороться, стремилась его изменить под свои какие-то стандарты и идеалы. Последствия такого поведения Лопес были видны в прямом смысле на лице Аффлека во время посещения светских мероприятий. Совсем другое настроение было у Бена на встречах со своей бывшей женой.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер в машине. Фото © Х / 21metgala