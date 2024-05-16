СМИ заподозрили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в скором разводе

Многих также смутило отсутствие Аффлека на мероприятии Met Gala, хотя Лопес по традиции приняла в нём участие. Кроме того, звёздных супругов всё чаще видят порознь на отдыхе. По словам фанатов, это может говорить о проблемах в отношениях.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально зарегистрировали свои отношения летом 2022 года. Первый раз они решились на помолвку в 2002 году, однако уже в 2004-м расстались, так и не успев пожениться. После свадьбы они взяли ипотечный кредит на 30 лет ради роскошного особняка в Беверли-Хиллз. В доме 12 спален, 24 ванные комнаты и тренажёрный зал, винный погреб, сауна и бассейн. Также возле особняка находится стоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.