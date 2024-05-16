СМИ заподозрили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в скором разводе
In Touch: Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес, они готовятся к разводу
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Обложка © Getty Images / MEGA
Голливудский актёр Бен Аффлек съехал от своей жены — певицы Дженнифер Лопес. По информации портала In Touch, пара готовится к разводу после двух лет брака.
"Сейчас он сосредоточен на своей работе и своих детях. Бен уже съехал, и им, вероятно, придётся продать дом мечты, который они искали два года... Она не может его не контролировать, а он не может её изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", — поделился собеседник издания.
Многих также смутило отсутствие Аффлека на мероприятии Met Gala, хотя Лопес по традиции приняла в нём участие. Кроме того, звёздных супругов всё чаще видят порознь на отдыхе. По словам фанатов, это может говорить о проблемах в отношениях.
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально зарегистрировали свои отношения летом 2022 года. Первый раз они решились на помолвку в 2002 году, однако уже в 2004-м расстались, так и не успев пожениться. После свадьбы они взяли ипотечный кредит на 30 лет ради роскошного особняка в Беверли-Хиллз. В доме 12 спален, 24 ванные комнаты и тренажёрный зал, винный погреб, сауна и бассейн. Также возле особняка находится стоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.