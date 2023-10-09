Дженнифер Лопес и Бен Аффлек влезли в ипотеку на 30 лет ради дома мечты с 24 ваннами

По информации издания, поисками нового семейного гнёздышка знаменитая парочка занялась сразу же после свадьбы. Изначально они планировали внести всю стоимость — 61 миллион долларов — наличными, но потом передумали и обратилась в банк JP Morgan Chase за ссудой в размере 20 миллионов долларов, то есть трети от стоимости дома мечты. Американские эксперты по недвижимости называют это решение очень разумным. По их словам, такая практика вполне обычна среди богачей, которые таким способом могут получить налоговые льготы.