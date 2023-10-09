Дженнифер Лопес и Бен Аффлек влезли в ипотеку на 30 лет ради дома мечты с 24 ваннами
The Sun: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на 30 лет
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © Getty Images / Axelle / Bauee — Griffin
Звёздные супруги, певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек взяли ипотечный кредит на 30 лет ради роскошного особняка в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, поисками нового семейного гнёздышка знаменитая парочка занялась сразу же после свадьбы. Изначально они планировали внести всю стоимость — 61 миллион долларов — наличными, но потом передумали и обратилась в банк JP Morgan Chase за ссудой в размере 20 миллионов долларов, то есть трети от стоимости дома мечты. Американские эксперты по недвижимости называют это решение очень разумным. По их словам, такая практика вполне обычна среди богачей, которые таким способом могут получить налоговые льготы.
В особняке имеется 12 спален, 24 ванные комнаты и тренажёрный зал, винный погреб, сауна и бассейн. Также возле дома находится стоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.
Новый дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека за 61 миллион долларов. Фото © The Sun
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально зарегистрировали свои отношения летом прошлого года. Первый раз они решились на помолвку в 2002 году, однако уже в 2004-м расстались, так и не успев пожениться. Ранее Лопес рассказала о фразе, которую Аффлек выгравировал на её помолвочном кольце.