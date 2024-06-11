ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Актриса Троянова* согласилась с призывом убивать русских детей, а в РФ её слова сочли пьяным бредом

Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей

11 июня, 09:00
Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Актриса Яна Троянова* в очередной раз отличилась русофобскими высказываниями. Она согласилась с тем, что россияне заслуживают того, чтобы быть убитыми, в том числе дети. Так она заявила в интервью "Новой газете Европа"**.

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мёртвый русский", — сказала актриса.

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru назвал слова Трояновой* пьяным бредом душевнобольного человека. Он призвал не уделять много внимания тому, что говорит актриса, прославившаяся лишь по ролям маргинальных женщин и не сумевшая построить серьёзную карьеру.

"Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей. Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека", подчеркнул Гибатдинов.
"Родила алкоголичкой": Одичавшая за бугром Троянова* излилась желчью в сторону России
"Родила алкоголичкой": Одичавшая за бугром Троянова* излилась желчью в сторону России

Напомним, уехавшая из РФ Троянова* в одном из интервью наговорила на целый срок. Актриса сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". После этого в Комитете Госдумы по культуре призвали внести актрису в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. В ноябре прошлого года Минюст признал Троянову* иноагентом. После того как артистка переехала во Францию, она стала жаловаться на плачевное материальное состояние и невостребованность.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Организация, признанная нежелательной в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!