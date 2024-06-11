Актриса Троянова* согласилась с призывом убивать русских детей, а в РФ её слова сочли пьяным бредом Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей 11 июня, 09:00 Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Актриса Яна Троянова* в очередной раз отличилась русофобскими высказываниями. Она согласилась с тем, что россияне заслуживают того, чтобы быть убитыми, в том числе дети. Так она заявила в интервью "Новой газете Европа"**.

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мёртвый русский", — сказала актриса.

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru назвал слова Трояновой* пьяным бредом душевнобольного человека. Он призвал не уделять много внимания тому, что говорит актриса, прославившаяся лишь по ролям маргинальных женщин и не сумевшая построить серьёзную карьеру.

"Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей. Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека", — подчеркнул Гибатдинов.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Организация, признанная нежелательной в России.

Авторы Татьяна Миссуми