Актриса Троянова* согласилась с призывом убивать русских детей, а в РФ её слова сочли пьяным бредом
Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей
Яна Троянова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana
Актриса Яна Троянова* в очередной раз отличилась русофобскими высказываниями. Она согласилась с тем, что россияне заслуживают того, чтобы быть убитыми, в том числе дети. Так она заявила в интервью "Новой газете Европа"**.
"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мёртвый русский", — сказала актриса.
Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru назвал слова Трояновой* пьяным бредом душевнобольного человека. Он призвал не уделять много внимания тому, что говорит актриса, прославившаяся лишь по ролям маргинальных женщин и не сумевшая построить серьёзную карьеру.
"Вряд ли нужно слушать слова актрисы, запомнившейся по ролям достаточно маргинальных личностей. Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека", — подчеркнул Гибатдинов.
Напомним, уехавшая из РФ Троянова* в одном из интервью наговорила на целый срок. Актриса сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". После этого в Комитете Госдумы по культуре призвали внести актрису в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. В ноябре прошлого года Минюст признал Троянову* иноагентом. После того как артистка переехала во Францию, она стала жаловаться на плачевное материальное состояние и невостребованность.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Организация, признанная нежелательной в России.