Глава парламента Молдавии посоветовал Филиппу Киркорову не посещать страну
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Российскому певцу Филиппу Киркорову снова не рады в Молдавии. Председатель парламента республики Игорь Гросу рекомендовал поп-королю отказаться от посещения страны, заявив, что в ином случае это будет настоящей провокацией. Об этом он сказал в интервью Radio Moldova, а также раскритиковал молдавского судью за снятие запрета.
"Ты же судишь в определённом контексте, ты что, не замечаешь, что происходит вокруг тебя? Ты не видишь, что этот индивид даёт концерты в Донбассе, оправдывает агрессию", — возмутился Гросу.
Напомним, на прошлой неделе Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию. До этого пограничники не пустили его на территорию страны летом 2022 года. Артист на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако во въезде было отказано. А позже власти заявили, что у них имеется целый антироссийский список лиц, которых не пустят в республику. Туда попали не только наши политики и официальные лица, но и некоторые деятели культуры — одним из них и стал Киркоров.