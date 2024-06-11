Глава парламента Молдавии посоветовал Филиппу Киркорову не посещать страну

Российскому певцу Филиппу Киркорову снова не рады в Молдавии. Председатель парламента республики Игорь Гросу рекомендовал поп-королю отказаться от посещения страны, заявив, что в ином случае это будет настоящей провокацией. Об этом он сказал в интервью Radio Moldova, а также раскритиковал молдавского судью за снятие запрета.