"Он теперь — Примадонн": Буланова назвала преемника Пугачёвой на эстраде Буланова: Заменить Пугачёву на российской сцене сможет Киркоров 10 июня, 16:15 Алла Пугачёва, Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заменить на эстраде уехавшую из России Аллу Пугачёву может Филипп Киркоров, который уже не раз называл себя Примадонн. Такими прогнозами поделилась исполнительница Татьяна Буланова.

"Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь — Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачёва — единственный артист в своём роде. И Филипп Киркоров — единственный артист в своём роде", — приводит её слова сайт MK.ru.

При этом Буланова призналась, что не любит "клички" и "ярлыки", которые навешивают на себя артисты. По её словам, нет никакого смысла именовать себя Примадонна, Императрица, Король, Царица.

"Я могу, например, сказать, что я – Клеопатра. Но это же глупость какая-то", — заключила она.

Напомним, хотя Алла Пугачёва уехала с семьёй из России после начала спецоперации, она продолжает иногда выпускать новые песни. Так, в мае появилась композиция под названием "Не высовывайся, дочка", записанная ещё в 2013 году. Продюсер Павел Рудченко назвал текст очередным плевком, так как она снова полила грязью Россию и её граждан.

Авторы Татьяна Миссуми