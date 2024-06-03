Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

Напомним, пограничники Молдавии не пустили Филиппа Киркорова в страну в июле 2022 года. Российский певец на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако молдавская полиция отказала ему во въезде. При этом позже власти Молдавии заявили, что у них есть антироссийский список лиц, которых не пустят в республику. В перечень попали не только российские политики и официальные лица, но и некоторые деятели культуры, одним из них и стал Киркоров.