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Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

Суд Кишинёва аннулировал запрет Киркорову на въезд в Молдавию

3 июня, 16:07
Филипп Киркоров. Фото © Life.ru

Филипп Киркоров. Фото © Life.ru

Суд в Кишинёве аннулировал запрет на въезд в Молдавию российскому певцу Филиппу Киркорову, введённый в 2022 году.

"Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции международного аэропорта Кишинёва в отношении Филиппа Киркорова", — говорится в постановлении суда.

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Напомним, пограничники Молдавии не пустили Филиппа Киркорова в страну в июле 2022 года. Российский певец на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако молдавская полиция отказала ему во въезде. При этом позже власти Молдавии заявили, что у них есть антироссийский список лиц, которых не пустят в республику. В перечень попали не только российские политики и официальные лица, но и некоторые деятели культуры, одним из них и стал Киркоров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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