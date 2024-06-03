Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию
Суд Кишинёва аннулировал запрет Киркорову на въезд в Молдавию
Филипп Киркоров. Фото © Life.ru
Суд в Кишинёве аннулировал запрет на въезд в Молдавию российскому певцу Филиппу Киркорову, введённый в 2022 году.
"Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции международного аэропорта Кишинёва в отношении Филиппа Киркорова", — говорится в постановлении суда.
Напомним, пограничники Молдавии не пустили Филиппа Киркорова в страну в июле 2022 года. Российский певец на чартерном рейсе прилетел из Стамбула в аэропорт Кишинёва, однако молдавская полиция отказала ему во въезде. При этом позже власти Молдавии заявили, что у них есть антироссийский список лиц, которых не пустят в республику. В перечень попали не только российские политики и официальные лица, но и некоторые деятели культуры, одним из них и стал Киркоров.