Чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в нейрохирургию и готовят к операции

Прославленную российскую спортсменку, чемпионку мира по лёгкой атлетике и двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из больниц в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 56-летнюю атлетку готовят к операции на опухоли в голове. Её ждёт полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Светлана Мастеркова — звезда мировой и российской лёгкой атлетики, выдающаяся бегунья на средние дистанции, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы. На протяжении 23 лет ей принадлежал рекорд мира в беге на одну милю.