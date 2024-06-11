Чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в нейрохирургию и готовят к операции
Mash: Двукратная олимпийская чемпионка Мастеркова госпитализирована в Москве
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Прославленную российскую спортсменку, чемпионку мира по лёгкой атлетике и двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из больниц в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 56-летнюю атлетку готовят к операции на опухоли в голове. Её ждёт полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.
Светлана Мастеркова — звезда мировой и российской лёгкой атлетики, выдающаяся бегунья на средние дистанции, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы. На протяжении 23 лет ей принадлежал рекорд мира в беге на одну милю.
Ранее Life.ru рассказывал, что чемпионка по бодибилдингу Ольга Богрунова загорелась в своей машине, неудачно прикурив сигарету. Она госпитализирована с серьёзными ожогами.