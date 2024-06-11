Троянову* просят признать экстремисткой и лишить российской пенсии

По данным SHOT, обращения от "Ветеранов России" поступили сразу к двум главам российских ведомств: генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину. В своих письмах общественники ратуют за лишение Трояновой* гражданства РФ и российской пенсии, а также настаивают на внесении её в список террористов и экстремистов.