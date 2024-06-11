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11 июня, 14:07

Троянову* просят признать экстремисткой и лишить российской пенсии

Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями Яны Трояновой*

На актрису Яну Троянову* требуют возбудить уголовное дело после её последнего интервью. Высказывания звезды сериала "Ольга" просят проверить на пропаганду терроризма.

По данным SHOT, обращения от "Ветеранов России" поступили сразу к двум главам российских ведомств: генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину. В своих письмах общественники ратуют за лишение Трояновой* гражданства РФ и российской пенсии, а также настаивают на внесении её в список террористов и экстремистов.

К слову, председатель СК России уже поручил провести проверку в связи с высказываниями иноагента Яны Трояновой*.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", говорится в сообщении ведомства.

"Родила алкоголичкой": Одичавшая за бугром Троянова* излилась желчью в сторону России
"Родила алкоголичкой": Одичавшая за бугром Троянова* излилась желчью в сторону России

Напомним, что в своём свежем интервью Троянова* излилась желчью в сторону России, согласилась с лозунгом "Хороший русский — мёртвый русский", выразила солидарность с теми, кто кричит, что надо убивать русских детей, и для комбо заявила, что "Россия родила её алкоголичкой". На высказывания актрисы уже отреагировали в Госдуме. Там считают, что Яна Троянова* должна навсегда забыть о возвращении в Россию даже в случае амнистии для таких персон.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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kino-teatr.ru

Марина Калегина
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