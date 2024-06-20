Хирург объяснил, чем опасен диагноз Отара Кушанашвили и в каких случаях нужна срочная операция Хирург Умнов назвал опасным диагноз Отара Кушанашвили 20 июня, 12:05 10794 10794 Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Острая кишечная непроходимость, которую выявили у телеведущего Отара Кушанашвили, тяжёлый и чрезвычайно опасный диагноз. Опасность кишечной непроходимости заключается в водно-электролитных потерях и риске развития некроза стенки кишки. Об этом Life.ru рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Это патологическое состояние, при котором происходит нарушение отхождения каловых масс и газов естественным путём. Бывает динамическая — нарушение отхождения из-за слабой перистальтики или спазма участка, тогда весь кишечник раздут. А бывает механическая, когда существует зона закупорки в кишке (причины разные: от фитобезоара до заворота), выше которой кишечник раздутый, а ниже — сжавшийся. Александр Умнов Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

По словам хирурга, лечение будет зависеть от вида непроходимости. При динамической (спастической и паралитической) лечение чаще всего консервативное. Этот вид заболевания возникает часто на фоне других диагнозов (например острого панкреатита, перитонита).

А причиной механической могут быть инородные тела, закупоривающие просвет кишечника, и сдавление кишечника извне (узлообразование, заворот, спайки). В этом случае требуется оперативное вмешательство разной степени масштаба, уточняет Умнов.

Напомним, в четверг, 20 июня, телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в подмосковном Красногорске. Шоумену поставили предварительный диагноз: цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. После неё Кушанашвили находится в реанимации. Кроме того, ведущему диагностировали острую непроходимость кишечника.

Авторы Андрей Горяничев