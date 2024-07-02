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1 июля, 23:24

Роналду не смог сдержать слёз после незабитого пенальти на Евро-2024

Роналду заплакал после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро

Роналду заплакал после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро. Обложка © Х / rutie_xx

Роналду заплакал после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро. Обложка © Х / rutie_xx

Вечером 1 июля во Франкфурте-на-Майне прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в рамках которого встретились сборные Словении и Португалии. Во время этого мероприятия португальский капитан Криштиану Роналду расплакался из-за нереализованного в дополнительное время пенальти.

Криштиану Роналду плачет после незабитого пенальти. Видео © Х / REAL MADRID FANS

В конце первой дополнительной 15-минутки португальцы получили право на пенальти. Удар Роналду с 11-метровой отметки отразил вратарь сборной Словении Ян Облак, после чего нападающий не смог сдержать эмоций и расплакался.

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Напомним, что накануне во Франкфурте-на-Майне в матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Словении и Португалии. В итоге последние обыграли словенцев в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьей. Помимо того, португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый, а главный тренер сборной Словении Матьяж Кек получил красную карточку, из-за чего досматривал матч на трибуне.

Алексей Соловьёв
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