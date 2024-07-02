Роналду не смог сдержать слёз после незабитого пенальти на Евро-2024

Вечером 1 июля во Франкфурте-на-Майне прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в рамках которого встретились сборные Словении и Португалии. Во время этого мероприятия португальский капитан Криштиану Роналду расплакался из-за нереализованного в дополнительное время пенальти.

Криштиану Роналду плачет после незабитого пенальти. Видео © Х / REAL MADRID FANS

В конце первой дополнительной 15-минутки португальцы получили право на пенальти. Удар Роналду с 11-метровой отметки отразил вратарь сборной Словении Ян Облак, после чего нападающий не смог сдержать эмоций и расплакался.