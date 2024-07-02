Кармические испытания: Экстрасенс объяснила, почему Роналду не везёт на Евро-2024
Экстрасенс Миронова: Криштиану Роналду на Евро проходит кармические испытания
Криштиану Роналду. Фото © ТАСС / AP / Antonio Calanni
Одному из лучших футболистов мира, нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, не везёт на чемпионате Европы – 2024: ни одного забитого мяча, а также нереализованный пенальти в прошедшей игре с командой Словении. Что это — карма, злой рок или банальное невезение, Life.ru рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
У Криштиану Роналду возникло очень много негативных моментов, связанных с аспектом его тщеславия. Сейчас он проходит кармические испытания, которые даются ему свыше, чтобы он мог вернуть себе свой статус. У него сейчас будут сплошные неудачи, мы называем это сглазом, порчей. Но часто человек провоцирует эту порчу ещё и сам, потому что очень ярко показывает амбиции, и Вселенная отражает то, что мы излучаем.
По словам экстрасенса, высоким вибрациям не нравится, когда человек выпячивает себя, поэтому и возникает кармическое испытание — это наказывает Вселенная. Кроме того, Миронова утверждает, что на 39-летнем португальце сейчас есть чужое воздействие, которое можно назвать сглазом.
Эксперт считает, что изменить ситуацию Роналду может, сконцентрировавшись на тренировках и подготовке к матчам. Также в подобных случаях помогут баня или ванна с солью, чтобы снять негатив, и оберег в форме глаза, лучше из серебра.
Напомним, что накануне во Франкфурте-на-Майне в матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Словении и Португалии. В итоге последние обыграли словенцев в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьей. Помимо того, португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый. После незабитого пенальти 39‑летний португалец не смог сдержать слёз.