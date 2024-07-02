Кармические испытания: Экстрасенс объяснила, почему Роналду не везёт на Евро-2024

У Криштиану Роналду возникло очень много негативных моментов, связанных с аспектом его тщеславия. Сейчас он проходит кармические испытания, которые даются ему свыше, чтобы он мог вернуть себе свой статус. У него сейчас будут сплошные неудачи, мы называем это сглазом, порчей. Но часто человек провоцирует эту порчу ещё и сам, потому что очень ярко показывает амбиции, и Вселенная отражает то, что мы излучаем.