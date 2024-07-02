Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Европы — 2024 станет в его карьере последним

Накануне сборная Португалии обыграла Словению со счётом 3:0 в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. При этом Роналду не забил пенальти в дополнительное время, всерьёз расстроился и даже расплакался. Однако затем в серии послематчевых 11-метровых первым поразил ворота Яна Облака.

"Нам предстоит тяжёлая игра против сборной Франции, и мы будем сражаться. Мы получили заряд энергии, и я всегда буду отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Я собираюсь делать это всю свою жизнь. Я никогда не боялся браться за дело с головой, и сдаваться — это то, чего вы от меня никогда не дождётесь. Но это определённо мой последний Евро", — привели слова Роналду A Bola со ссылкой на RTP.