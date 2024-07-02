Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Европы — 2024 станет в его карьере последним
Криштиану Роналду. Обложка © ТАСС / AP
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Текущий турнир, проходящий в Германии, станет последним в карьере 39-летнего атлета.
Накануне сборная Португалии обыграла Словению со счётом 3:0 в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. При этом Роналду не забил пенальти в дополнительное время, всерьёз расстроился и даже расплакался. Однако затем в серии послематчевых 11-метровых первым поразил ворота Яна Облака.
"Нам предстоит тяжёлая игра против сборной Франции, и мы будем сражаться. Мы получили заряд энергии, и я всегда буду отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Я собираюсь делать это всю свою жизнь. Я никогда не боялся браться за дело с головой, и сдаваться — это то, чего вы от меня никогда не дождётесь. Но это определённо мой последний Евро", — привели слова Роналду A Bola со ссылкой на RTP.
Роналду дебютировал на чемпионате Европы в 2004 году. С тех пор форвард принимал участие в каждом последующем Евро, а в 2016 году даже стал победителем турнира в составе сборной Португалии.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2024 проходит в Германии. Он продлится до 14 июля. Следующий матч сборная Португалии проведёт против Франции 5 июля. Последняя прошла в 1/4 Евро, обыграв Бельгию со счётом 1:0.