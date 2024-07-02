Русофобка Сердючка внезапно отказалась петь на фестивале в поддержку ВСУ
Верка Сердючка отказалась от участия в фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
Артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский артист Андрей Данилко отказался от участия в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, который состоится в Киеве в знак поддержки украинской армии.
"Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне", — сообщил менеджер Сердючки на странице в социальной сети.
Фестиваль ATLAS UNITED 2024 пройдёт в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы утверждают, что часть выручки от концерта пойдёт на закупку дронов для ВСУ.
Не так давно Данилко спел в одесском клубе на русском языке. При этом сам он неоднократно публично говорил, что выступает против всего русского, в том числе и языка. Однако, судя по всему, деньги превыше принципов. Кстати, ранее был раскрыт самый крупный гонорар Верки Сердючки. Как отметил один из известных продюсеров, аппетиты у Андрея Данилко и его команды немаленькие.