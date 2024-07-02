Русофобка Сердючка внезапно отказалась петь на фестивале в поддержку ВСУ

"Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне", — сообщил менеджер Сердючки на странице в социальной сети.

Не так давно Данилко спел в одесском клубе на русском языке. При этом сам он неоднократно публично говорил, что выступает против всего русского, в том числе и языка. Однако, судя по всему, деньги превыше принципов. Кстати, ранее был раскрыт самый крупный гонорар Верки Сердючки. Как отметил один из известных продюсеров, аппетиты у Андрея Данилко и его команды немаленькие.