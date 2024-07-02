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2 июля, 19:34

Русофобка Сердючка внезапно отказалась петь на фестивале в поддержку ВСУ

Верка Сердючка отказалась от участия в фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ

Артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко). Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский артист Андрей Данилко отказался от участия в музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, который состоится в Киеве в знак поддержки украинской армии.

"Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне", — сообщил менеджер Сердючки на странице в социальной сети.

Фестиваль ATLAS UNITED 2024 пройдёт в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы утверждают, что часть выручки от концерта пойдёт на закупку дронов для ВСУ.

Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке
Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке

Не так давно Данилко спел в одесском клубе на русском языке. При этом сам он неоднократно публично говорил, что выступает против всего русского, в том числе и языка. Однако, судя по всему, деньги превыше принципов. Кстати, ранее был раскрыт самый крупный гонорар Верки Сердючки. Как отметил один из известных продюсеров, аппетиты у Андрея Данилко и его команды немаленькие.

Оксана Попова
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