"Клуб заполнен до отказа": Русофобка Верка Сердючка запела на русском языке в Одессе
"Страна.ua": Верка Сердючка исполнила песни на русском языке в Одессе
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, спел в одесском клубе на русском языке. Видео с выступления, которое сняла одна из слушательниц, опубликовало издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
Выступление Верки Сердючки в одесском клубе. Видео © Telegram / "Политика страны"
На видео девушка вместе с залом подпевала и весело плясала под хит Сердючки "Всё будет хорошо". В ролике также указана дата, когда проходил концерт — 21 июня текущего года. При этом сам Данилко неоднократно публично говорил, что выступает против всего русского, в том числе и языка. Однако, судя по всему, деньги превыше принципов.
"Клуб заполнен до отказа, все подпевают", — говорится в посте украинского издания.
А ранее был раскрыт самый крупный гонорар Верки Сердючки. Как отметил один из известных продюсеров, аппетиты у Андрея Данилко и его команды немаленькие.
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