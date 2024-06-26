Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 13:02

"Клуб заполнен до отказа": Русофобка Верка Сердючка запела на русском языке в Одессе

"Страна.ua": Верка Сердючка исполнила песни на русском языке в Одессе

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, спел в одесском клубе на русском языке. Видео с выступления, которое сняла одна из слушательниц, опубликовало издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Выступление Верки Сердючки в одесском клубе. Видео © Telegram / "Политика страны"

На видео девушка вместе с залом подпевала и весело плясала под хит Сердючки "Всё будет хорошо". В ролике также указана дата, когда проходил концерт — 21 июня текущего года. При этом сам Данилко неоднократно публично говорил, что выступает против всего русского, в том числе и языка. Однако, судя по всему, деньги превыше принципов.

"Клуб заполнен до отказа, все подпевают", — говорится в посте украинского издания.

А ранее был раскрыт самый крупный гонорар Верки Сердючки. Как отметил один из известных продюсеров, аппетиты у Андрея Данилко и его команды немаленькие.

Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке
Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v_serduchka

Наталья Исакова
  • Новости
  • Верка Сердючка (Андрей Данилко, певец)
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров