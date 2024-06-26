"Клуб заполнен до отказа": Русофобка Верка Сердючка запела на русском языке в Одессе

На видео девушка вместе с залом подпевала и весело плясала под хит Сердючки "Всё будет хорошо". В ролике также указана дата, когда проходил концерт — 21 июня текущего года. При этом сам Данилко неоднократно публично говорил, что выступает против всего русского, в том числе и языка. Однако, судя по всему, деньги превыше принципов.