Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке

Концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко) в Киеве закончился языковым скандалом. Как пишут украинские СМИ, поначалу артист обрадовал фанатов своими хитами, в том числе некоторыми "обновлёнными" после начала СВО песнями, и не упустил возможность поддержать представителей Незалежной на Евровидении.

"Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом Евровидении. Давайте поаплодируем alyona alyona и Jerry Heil", — выкрикнул певец со сцены.

Всё бы ничего, но последующий репертуар Данилко "не зашёл" его аудитории: услышав песни на русском языке, некоторые попросту покинули зал, не дожидаясь конца шоу. Артист пока никак не прокомментировал это.