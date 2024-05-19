Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке
Зрители покинули концерт Верки Сердючки в Киеве из-за песен на русском языке
Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко) в Киеве закончился языковым скандалом. Как пишут украинские СМИ, поначалу артист обрадовал фанатов своими хитами, в том числе некоторыми "обновлёнными" после начала СВО песнями, и не упустил возможность поддержать представителей Незалежной на Евровидении.
"Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом Евровидении. Давайте поаплодируем alyona alyona и Jerry Heil", — выкрикнул певец со сцены.
Всё бы ничего, но последующий репертуар Данилко "не зашёл" его аудитории: услышав песни на русском языке, некоторые попросту покинули зал, не дожидаясь конца шоу. Артист пока никак не прокомментировал это.
Как известно, Верка Сердючка отличается своей ядовитой русофобией. По словам украинского продюсера Юрия Бардаша, всё началось с Евровидения 2007 года, когда, выступая на сцене, артист изменил текст на оскорбительный для России. Уже после этого Данилко "спелся" с Владимиром Зеленским.