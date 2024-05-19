Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 07:41

Киевляне опустошили зал на концерте Сердючки, едва услышав песни на русском языке

Зрители покинули концерт Верки Сердючки в Киеве из-за песен на русском языке

Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Верка Сердючка. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко) в Киеве закончился языковым скандалом. Как пишут украинские СМИ, поначалу артист обрадовал фанатов своими хитами, в том числе некоторыми "обновлёнными" после начала СВО песнями, и не упустил возможность поддержать представителей Незалежной на Евровидении.

"Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом Евровидении. Давайте поаплодируем alyona alyona и Jerry Heil", — выкрикнул певец со сцены.

Всё бы ничего, но последующий репертуар Данилко "не зашёл" его аудитории: услышав песни на русском языке, некоторые попросту покинули зал, не дожидаясь конца шоу. Артист пока никак не прокомментировал это.

"Аппетиты не маленькие": Продюсер раскрыл самый крупный гонорар Верки Сердючки
"Аппетиты не маленькие": Продюсер раскрыл самый крупный гонорар Верки Сердючки

Как известно, Верка Сердючка отличается своей ядовитой русофобией. По словам украинского продюсера Юрия Бардаша, всё началось с Евровидения 2007 года, когда, выступая на сцене, артист изменил текст на оскорбительный для России. Уже после этого Данилко "спелся" с Владимиром Зеленским.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Верка Сердючка (Андрей Данилко, певец)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров