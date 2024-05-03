"Аппетиты не маленькие": Продюсер раскрыл самый крупный гонорар Верки Сердючки

Артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, на закрытом новогоднем мероприятии в Дубае в 2022 году получил свой самый крупный гонорар — 15 миллионов рублей. Об этом рассказал музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев.

"Аппетиты у Андрея Данилко и его команды не маленькие. И если обычно он зарабатывал за одно выступление от €100 тысяч до €200 тысяч, но в ту ночь он заработал более 15 млн рублей", — рассказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.