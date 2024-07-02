Сваха Сябитова раскрыла болезнь, которую "заработала" на телевидении

Долго работая на телевидении, сваха Роза Сябитова почти оглохла от постоянного нахождения микрофона в ухе. Чтобы окончательно не потерять слух, 62-летняя ведущая принимает специальные лекарства. Однако потеря слуха — не единственное последствие её ТВ-карьеры. Сидячая работа привела к хроническому варикозу на ногах, из-за чего Сябитова должна носить компрессионные чулки.

"У меня хронический варикоз, я уже восемь лет сижу в студии "Давай поженимся!" исключительно в компрессионных чулках. А как по-другому — мы снимаем четыре дня подряд, по 18 часов в сутки. Сидим столько, будто трижды в Сан-Франциско слетали. Нагрузка на ноги колоссальная", — сказала Сябитова в интервью Леди Mail.ru.

Из-за проблем со спиной ведущая добирается на работу буквально лёжа, так как до студии ехать около трёх часов. А во время пандемии она пропустила несколько осмотров и чуть не пропустила у себя опухоль.

"Едва не проглядела у себя опухоль — к счастью, доброкачественную. Но поскольку всё было уже довольно запущенно, пришлось вместе с опухолью удалить и матку", — заключила сваха.