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2 июля, 15:44

Сваха Сябитова раскрыла болезнь, которую "заработала" на телевидении

У Розы Сябитовой из-за микрофона в ухе сильно испортился слух

Роза Сябитова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / syabitova_roza

Роза Сябитова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / syabitova_roza

Долго работая на телевидении, сваха Роза Сябитова почти оглохла от постоянного нахождения микрофона в ухе. Чтобы окончательно не потерять слух, 62-летняя ведущая принимает специальные лекарства. Однако потеря слуха — не единственное последствие её ТВ-карьеры. Сидячая работа привела к хроническому варикозу на ногах, из-за чего Сябитова должна носить компрессионные чулки.

"У меня хронический варикоз, я уже восемь лет сижу в студии "Давай поженимся!" исключительно в компрессионных чулках. А как по-другому — мы снимаем четыре дня подряд, по 18 часов в сутки. Сидим столько, будто трижды в Сан-Франциско слетали. Нагрузка на ноги колоссальная", — сказала Сябитова в интервью Леди Mail.ru.

Из-за проблем со спиной ведущая добирается на работу буквально лёжа, так как до студии ехать около трёх часов. А во время пандемии она пропустила несколько осмотров и чуть не пропустила у себя опухоль.

"Едва не проглядела у себя опухоль — к счастью, доброкачественную. Но поскольку всё было уже довольно запущенно, пришлось вместе с опухолью удалить и матку", — заключила сваха.

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А ранее Life.ru публиковал 4 золотых правила отношений от Розы Сябитовой для тех, кто не хочет развестись. Телеведущая известна своими богатыми знаниями в сфере отношений. Она не прочь дать советы и рассказать, как следует жить. Большой опыт позволяет ей свободно говорить даже на самые неудобные темы, ведь идеальных пар практически не существует, и проблемы нужно не прятать, а обсуждать и решать.

Николай Рюмин
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