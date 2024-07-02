4 золотых правила отношений от Розы Сябитовой для тех, кто не хочет развестись

Телеведущая Роза Сябитова известна своими богатыми знаниями в сфере отношений. Она не прочь дать советы и рассказать, как следует жить. Большой опыт позволяет ей свободно говорить даже на самые неудобные темы, ведь идеальных пар практически не существует, и проблемы нужно не прятать, а обсуждать и решать. Порой кто-то должен идти на уступки, делать первый шаг или просто быть мудрее. Как правило, роль хранительницы очага и мудрости достаётся женщине. В отношениях с мужчинами есть правила, о которых следует знать, если не хотите развестись. Роза Сябитова поделилась четырьмя важными цитатами о том, какое поведение не терпят мужчины.

1. Мужчины и женщины не понимают друг друга

Мужчины и женщины отличаются не только физически, но и духовно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

"Основная проблема мужчины и женщины в том, что женщина думает за мужчину как женщина. А мужчина думает за женщину как мужчина. Мужчине нужно дать чёткую команду, а для этого надо говорить с ним", — говорит Роза Сябитова.

Конечно, в этих словах есть истина. Разное мышление часто приводит к недопониманию и ссорам. К сожалению, мужчинам тяжело понять женщин, а женщинам — мужчин. В этом нет ничего странного или ненормального — такова задумка природы. Людям просто нужно уметь разговаривать друг с другом и доносить свои мысли. Не стоит думать, что кто-то должен понять намёки или догадаться, что у вас плохое настроение. Всегда нужно говорить прямо! Только так можно добиться гармонии и порядка в отношениях. Особенно это касается женщин, которые так любят устроить вторым половинкам "квест" по своему разуму. Вот только мужчине это не нужно, в один момент он просто уйдёт туда, где ему будет всё понятно.

2. Противоположностям не суждено быть вместе

Людям с разными интересами тяжело строить совместную жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

"Противоположности притягиваются, но не уживаются. Птичка на рыбке не женится", — подмечает телеведущая.

О том, что противоположности притягиваются, слышал, наверное, каждый. Это синдром "хорошей девочки", которой нравятся хулиганы. Людей всегда привлекает в других то, чего нет в них самих. Пай-девочке иногда хочется быть плохой, поэтому её так притягивает тёмная натура в мальчиках. Серьёзным мужчинам часто нравятся лёгкие, весёлые, игривые девушки, потому что в их "суровом мире" не хватает эмоций. Такие отношения поначалу затягивают с головой, но, когда дело доходит до совместной жизни, люди вдруг понимают, что они из разных миров. Если каждый остаётся при своём и никак не меняется ради партнёра, не перенимает его черты характера, не интересуется его увлечениями, то такие отношения обречены на провал.

3. Мужчины слишком любят похвалу

Мужчина всегда должен чувствовать себя сильным и уверенным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DavideAngelini

"Путь к сердцу мужчины лежит через эго. А потом через желудок. Об этом уважении к себе мужчина и говорит женщине. Дайте ему почувствовать, что он — самый-самый, и он будет вам благодарен. В семье 60% составляет похвала, а 40% — критика", — Роза Сябитова.

Да, дорогие дамы, своих мужчин надо превозносить, иначе это сделает кто-то другой. Ни в коем случае нельзя ущемлять мужское достоинство, ведь для них это очень важно. Если мужчина почувствует себя слабым и никчёмным, это в первую очередь негативно скажется на женщине. Когда партнёр уверен в себе, он готов свернуть горы ради семьи и любимой. Так что не стоит пренебрегать похвалой, даже если поступки мужчины незначительны.

4. Не вешайтесь ему на шею

Женщина должна уметь делать так, чтобы её всегда добивались. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sakkmesterke

"Мужчины терпеть не могут женщин, которые навязываются", — утверждает Сябитова.

Простая истина: в женщине должна быть загадка. Об этом говорили и наши мамы, и бабушки, и даже прабабушки, но для большинства эти слова прошли мимо. Зачастую прекрасный пол требует слишком много внимания. Они буквально душат мужчин своим чрезмерным присутствием. Не повторяйте таких ошибок. Женщине необходимо оставаться самодостаточной, у неё всегда должны быть дела, между которыми она, "так уж и быть", готова выделить время для своего ухажёра. Такие барышни манят и заставляют их добиваться. Даже если вы много лет в браке, это не значит, что всё свободное время нужно проводить с супругом, — иногда можно заставить его немножко поскучать и, например, поужинать с подружками.