На Урале горит склад химикатов, прогремела серия взрывов, в небо валит чёрный дым

В Свердловской области произошёл мощный пожар на складе с химикатами. Об этом сообщает SHOT. По информации телеграм-канала, пламенем охвачен склад компании "Петронит", находящийся в городе Берёзовском.

Пожар на складе химикатов компании "Петронит" в Берёзовском. Видео © SHOT

Предприятие занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Горение сопровождалось серией взрывов, информации о пострадавших пока не поступало.