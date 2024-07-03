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3 июля, 12:42

На Урале горит склад химикатов, прогремела серия взрывов, в небо валит чёрный дым

SHOT: В Свердловской области горит склад химикатов, раздалась серия взрывов

В Свердловской области произошёл мощный пожар на складе с химикатами. Об этом сообщает SHOT. По информации телеграм-канала, пламенем охвачен склад компании "Петронит", находящийся в городе Берёзовском.

Пожар на складе химикатов компании "Петронит" в Берёзовском. Видео © SHOT

Предприятие занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Горение сопровождалось серией взрывов, информации о пострадавших пока не поступало.

В Германии целый день пытаются потушить мощный пожар на верфи
В Германии целый день пытаются потушить мощный пожар на верфи

Раньше Life.ru рассказывал о возгорании, вспыхнувшем на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в столичном Крылатском. Горела одна из построек рядом с храмом, а пламя начало перекидываться на растущие поблизости деревья.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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