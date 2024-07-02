Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 19:26

В Германии целый день пытаются потушить мощный пожар на верфи

NDR: На севере ФРГ с утра горит верфь Люрссен, её тушит около 300 пожарных

На территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, находящейся на севере ФРГ, с самого утра горит верфь Люрссен. Как передаёт телерадиокомпания NDR со ссылкой на местные власти и экстренные службы, в тушении пожара задействовано около 300 специалистов.

"С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург <...> На месте работает около 300 сотрудников экстренных служб <...> В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", — рассказали огнеборцы.

Помимо того, полиция сообщает об одном пострадавшем в результате этого происшествия. У него были зафиксированы лёгкие травмы и отравление дымом. Также известно, что из-за задымления пришлось эвакуировать около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф.

Тем временем уже обрушилась крыша и часть фасада сооружения, а ещё там слышны взрывы. Предполагается, что пожар полностью потушат к утру.

В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе
В Берлине третьи сутки не прекращается пожар на оборонном заводе

Ранее Life.ru писал, что на территории московской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском произошёл пожар. Очевидцы рассказывали, что на месте инцидента валит густой дым.

Обложка ©

YouTube / Pirlz

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров