В Германии целый день пытаются потушить мощный пожар на верфи

На территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, находящейся на севере ФРГ, с самого утра горит верфь Люрссен. Как передаёт телерадиокомпания NDR со ссылкой на местные власти и экстренные службы, в тушении пожара задействовано около 300 специалистов.

"С утра горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург <...> На месте работает около 300 сотрудников экстренных служб <...> В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", — рассказали огнеборцы.

Помимо того, полиция сообщает об одном пострадавшем в результате этого происшествия. У него были зафиксированы лёгкие травмы и отравление дымом. Также известно, что из-за задымления пришлось эвакуировать около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф.

Тем временем уже обрушилась крыша и часть фасада сооружения, а ещё там слышны взрывы. Предполагается, что пожар полностью потушат к утру.