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6 июля, 13:06

При взрыве на насосной станции в Волгограде погибло два человека

СК: При взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли двое

В Волгограде случился взрыв на канализационно-насосной станции. Обложка © VK / "Инцидент Россия"

В Волгограде случился взрыв на канализационно-насосной станции. Обложка © VK / "Инцидент Россия"

В Волгограде два человека стали жертвами взрыва на канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Под завалами могут оставаться пострадавшие.

"В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается. <...> По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)", уточнили в ведомстве.

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Напомним, газ взорвался на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Изначально сообщалось о троих пострадавших. В момент происшествия в здании работали восемь человек. Несущие конструкции сооружения не выдержали и обрушились.

Юрий Лысенко
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