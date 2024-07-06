При взрыве на насосной станции в Волгограде погибло два человека
СК: При взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли двое
В Волгограде случился взрыв на канализационно-насосной станции. Обложка © VK / "Инцидент Россия"
В Волгограде два человека стали жертвами взрыва на канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Под завалами могут оставаться пострадавшие.
"В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается. <...> По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)", — уточнили в ведомстве.
Напомним, газ взорвался на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Изначально сообщалось о троих пострадавших. В момент происшествия в здании работали восемь человек. Несущие конструкции сооружения не выдержали и обрушились.