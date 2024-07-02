Взрыв газа в доме в Стерлитамаке произошёл при проведении ремонтных работ

Взрыв газа в жилом доме в башкирском Стерлитамаке произошёл во время проведения ремонтных работ газового оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По факту происшествия организована проверка. В результате взрыва выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда. Также стены в квартире и подъезде имеют трещины.

Кадры из многоэтажки в Стерлитамаке, где произошёл взрыв газа. Видео © Telegram / Прокуратура Башкирии

По данным МЧС, предварительно, в результате ЧП пострадали шесть человек, в том числе два ребёнка и два работника газовой службы. Одна женщина погибла на месте. Эвакуированы около 80 жильцов дома, их направили в пункты временного размещения.

"В результате происшествия в Стерлитамаке в больницу госпитализированы три женщины 1986, 1988, 1998 г.р., двое мужчин 1967 и 1997 г.р., а также 1 девочка 2014 г.р. Женщина 1958 г.р., погибла. Годовалая девочка, которая находилась в коляске около подъезда в момент происшествия осмотрена, в госпитализации не нуждается", — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, в результате ЧП повреждения имеют 11 квартир в первом подъезде, из них в трёх квартирах повреждены перегородки.







