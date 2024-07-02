В Стерлитамаке один человек погиб и семеро пострадали при взрыве газа в доме

Один человек погиб и ещё семеро получили травмы после взрыва газа на втором этаже жилого дома в башкирском городе Стерлитамак. Двое из пострадавших — дети, сообщили в местной администрации.

Момент взрыва газа в Стерлитамаке. Видео © Telegram / SHOT

"Сегодня, 2 июля, в Стерлитамаке в 12:03 по адресу ул. Артёма, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошёл взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало семь человек, из них двое — это дети. Один совершеннолетний человек погиб", — сказано в сообщении городской администрации.

Момент взрыва попал на камеру домофона. Двое детей, находившихся в это время у дома, получили повреждения. Их мать зашла в подъезд за несколько секунд до происшествия. Ударная волна вышибла железную подъездную дверь, которая задела коляску с ребёнком и ещё одного несовершеннолетнего.

Взрыв газа в жилом доме произошёл при проведении ремонтных работ газового оборудования, сообщает прокуратура региона. Среди пострадавших два сотрудника газовой службы. Из дома эвакуировано около 80 человек.