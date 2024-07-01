Летевший в Уругвай самолёт попал в зону сильной турбулентности, пострадало 30 человек

По данным издания, Boeing 787-9, выполнявший рейс из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая, из-за турбулентности запросил экстренную посадку в аэропорту города Натал на северо-востоке Бразилии. На борту самолёта в этот момент находилось 325 человек.

В Air Europa сообщили, что из Мадрида в ближайшее время вылетит резервный борт, который заберёт пассажиров в Натале и продолжит полёт в Монтевидео. При этом лайнер, попавший в турбулентность, пока останется в Бразилии для диагностики, в результате которой должна быть определена степень его повреждений.