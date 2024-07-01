Летевший в Уругвай самолёт попал в зону сильной турбулентности, пострадало 30 человек
20 Minutos: 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту рейса Air Europa
Кадр из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной экстренной посадки. Обложка © X / DisasterTrackHQ
Самолёт испанской авиакомпании Air Europa аварийно приземлился в Бразилии из-за сильной турбулентности. По данным газеты 20 Minutos, минимум 30 пассажиров получили травмы, нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.
Кадры из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной экстренной посадки. Видео © X / DisasterTrackHQ
По данным издания, Boeing 787-9, выполнявший рейс из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая, из-за турбулентности запросил экстренную посадку в аэропорту города Натал на северо-востоке Бразилии. На борту самолёта в этот момент находилось 325 человек.
Кадр из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной экстренной посадки. Фото © X / nanana365media
В Air Europa сообщили, что из Мадрида в ближайшее время вылетит резервный борт, который заберёт пассажиров в Натале и продолжит полёт в Монтевидео. При этом лайнер, попавший в турбулентность, пока останется в Бразилии для диагностики, в результате которой должна быть определена степень его повреждений.
Ранее Life.ru сообщал, что 12 человек, летевших рейсом авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Дублин, пострадали в результате попадания авиалайнера в зону сильной турбулентности над Турцией. А за несколько дней до этого в результате попадания в воздушную яму один из пассажиров самолёта, летящего в Сингапур, умер, ещё свыше 70 человек пострадали.