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20 мая, 18:48

В Индии самолёт авиакомпании Air India загорелся во время взлёта

Лайнер Air India, который загорелся в Индии. Обложка © X (Twitter) / ChristinMathewPhilip

Лайнер Air India, который загорелся в Индии. Обложка © X (Twitter) / ChristinMathewPhilip

Борт авиакомпании Air India загорелся прямо во время взлёта в Индии. По данным местных СМИ, лайнер Airbus A320 должен был отправиться из города Бангалор в Кочи.

В Индии борт Air India загорелся во время взлёта. Видео © X (Twitter) / ChristinMathewPhilip

Во время набора высоты у воздушного судна загорелся правый двигатель. В итоге пилоты решили вернуться в аэропорт. Уже на взлётно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель. Всех 179 пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ранее Life.ru писал, что грузовой Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула. Он приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси.

Никита Осипов
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