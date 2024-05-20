В Индии самолёт авиакомпании Air India загорелся во время взлёта
Лайнер Air India, который загорелся в Индии. Обложка © X (Twitter) / ChristinMathewPhilip
Борт авиакомпании Air India загорелся прямо во время взлёта в Индии. По данным местных СМИ, лайнер Airbus A320 должен был отправиться из города Бангалор в Кочи.
В Индии борт Air India загорелся во время взлёта. Видео © X (Twitter) / ChristinMathewPhilip
Во время набора высоты у воздушного судна загорелся правый двигатель. В итоге пилоты решили вернуться в аэропорт. Уже на взлётно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель. Всех 179 пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Life.ru писал, что грузовой Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула. Он приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси.