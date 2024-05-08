Грузовой Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула

Грузовой Boeing 767, принадлежащий транспортной компании FedEx, сел в Стамбуле с нераскрытой передней стойкой шасси. На фото и видео — то, как это было, и сам лайнер, лежащий на взлётно-посадочной полосе. Как пишет портал HavaSosyalMedya, он выполнял рейс из Парижа.