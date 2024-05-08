Грузовой Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула
Грузовой Boeing 767 сел в Стамбуле с нераскрытой передней стойкой шасси
Грузовой Boeing 767, принадлежащий транспортной компании FedEx, сел в Стамбуле с нераскрытой передней стойкой шасси. На фото и видео — то, как это было, и сам лайнер, лежащий на взлётно-посадочной полосе. Как пишет портал HavaSosyalMedya, он выполнял рейс из Парижа.
Посадка Boeing 767 без передней стойки шасси в Стамбуле. Видео © X / JACDEC / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / herdem_aviation
"Пилоты сначала пролетели над взлётно-посадочной полосой, а затем [сделав круг] решили сажать самолёт", — говорится в публикации.
Пожара удалось избежать. Подчёркивается, что в результате авиационного происшествия никто не пострадал.
Напомним, недавно Airbus A-321 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Москва – Оренбург, подал сигнал бедствия через полчаса после взлёта. Лайнер благополучно сел в столице. Причиной, как оказалось, стала разгерметизация кабины пилотов.
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