Число пострадавших от адской турбулентности в летевшем в Сингапур "боинге" превысило 70
Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70
Количество пострадавших от мощной турбулентности на рейсе Лондон – Сингапур авиакомпании Singapore Airlines перевалило за 70. Об этом во вторник, 21 мая, пишет агентство Франс Пресс, ссылаясь на больницу в Бангкоке, куда доставлены пострадавшие.
Последствия мощной турбулентности на рейсе Лондон – Сингапур. Видео © X / Channel3 Now
"В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжёлые травмы", — говорится в статье агентства.
Напомним, всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако некоторые СМИ утверждают, что число жертв увеличилось до двух.
X / Channel3 Now