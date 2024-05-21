Число пострадавших от адской турбулентности в летевшем в Сингапур "боинге" превысило 70

Количество пострадавших от мощной турбулентности на рейсе Лондон – Сингапур авиакомпании Singapore Airlines перевалило за 70. Об этом во вторник, 21 мая, пишет агентство Франс Пресс, ссылаясь на больницу в Бангкоке, куда доставлены пострадавшие.

Последствия мощной турбулентности на рейсе Лондон – Сингапур. Видео © X / Channel3 Now

"В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжёлые травмы", — говорится в статье агентства.