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21 мая, 17:26

Число пострадавших от адской турбулентности в летевшем в Сингапур "боинге" превысило 70

Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70

Количество пострадавших от мощной турбулентности на рейсе Лондон – Сингапур авиакомпании Singapore Airlines перевалило за 70. Об этом во вторник, 21 мая, пишет агентство Франс Пресс, ссылаясь на больницу в Бангкоке, куда доставлены пострадавшие.

Последствия мощной турбулентности на рейсе Лондон – Сингапур. Видео © X / Channel3 Now

"В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжёлые травмы", — говорится в статье агентства.

Напомним, всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Изначально сообщалось об одном погибшем, однако некоторые СМИ утверждают, что число жертв увеличилось до двух.

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Обложка ©

X / Channel3 Now

Никита Осипов
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