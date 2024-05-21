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21 мая, 12:03

Мощная турбулентность убила пассажира "боинга", летевшего в Сингапур

BI: Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за мощной турбулентности

Пассажир рейса Лондон – Сингапур погиб из-за мощной турбулентности. Ещё более 30 человек пострадали, многих попросту выкинуло из кресел, сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на представителей перевозчика.

Инцидент произошёл на борту Boeing 777-312ER авиакомпании Singapore Airlines. За несколько часов до приземления в Сингапуре воздушное судно попало в зону сильной турбулентности, из-за чего пилоты приняли решение об экстренной посадке в Бангкоке. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Кадры из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной гибели человека. Фото © Х / adarwis

Кадры из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной гибели человека. Фото © Х / adarwis

На кадрах из салона самолёта видно, что один мужчина лежит на полу, вероятно, он и является единственным погибшим — ремень безопасности, судя по всему, он пристёгивать не стал.

Кадры из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной гибели человека. Фото © Х / adarwis

Кадры из самолёта, где сильная турбулентность стала причиной гибели человека. Фото © Х / adarwis

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Airbus A320 загорелся во время взлёта в Индии. На борту находились 179 пассажиров и члены экипажа. В итоге лайнер совершил экстренную посадку, обошлось без пострадавших.

Новый дефект экстренно "приземлил" летевший из Москвы в Китай Boeing
Новый дефект экстренно "приземлил" летевший из Москвы в Китай Boeing
Обложка ©

X / Singapore Airlines

Наталья Исакова
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