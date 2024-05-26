Самолёт Qatar Airways попал в зону мощной турбулентности, пострадали 12 человек
RTE: Двенадцать человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Доха – Дублин
Двенадцать человек пострадали в результате попадания самолёта авиакомпании Qatar Airways в зону сильной турбулентности. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Доха – Дублин, передаёт телеканал RTE со ссылкой на оператора аэропорта в Ирландии.
"Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13:00 (15:00 по московскому времени) в воскресенье", — указано в сообщении.
По данным телеканала, шесть пассажиров и шесть членов экипажа сообщали о травмах, которые они получили, попав в зону турбулентности во время полёта над Турцией. После приземления на борт поднялись службы экстренной помощи, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу.
А ранее Life.ru рассказывал, что мощная турбулентность убила пассажира самолёта, летевшего в Сингапур. На борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Всего пострадали 71 человек.
Unsplash / Saif Zaman