Самолёт Qatar Airways попал в зону мощной турбулентности, пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате попадания самолёта авиакомпании Qatar Airways в зону сильной турбулентности. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Доха – Дублин, передаёт телеканал RTE со ссылкой на оператора аэропорта в Ирландии.

"Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13:00 (15:00 по московскому времени) в воскресенье", — указано в сообщении.