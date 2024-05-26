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26 мая, 15:45

Самолёт Qatar Airways попал в зону мощной турбулентности, пострадали 12 человек

RTE: Двенадцать человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Доха – Дублин

Двенадцать человек пострадали в результате попадания самолёта авиакомпании Qatar Airways в зону сильной турбулентности. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Доха – Дублин, передаёт телеканал RTE со ссылкой на оператора аэропорта в Ирландии.

"Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13:00 (15:00 по московскому времени) в воскресенье", — указано в сообщении.

По данным телеканала, шесть пассажиров и шесть членов экипажа сообщали о травмах, которые они получили, попав в зону турбулентности во время полёта над Турцией. После приземления на борт поднялись службы экстренной помощи, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу.

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А ранее Life.ru рассказывал, что мощная турбулентность убила пассажира самолёта, летевшего в Сингапур. На борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Всего пострадали 71 человек.

Обложка ©

Unsplash / Saif Zaman

Дарья Нарыкова
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