Молния ударила в самолёт с российскими туристами, летевшими домой из Турции Молния ударила в самолёт Red Wings на подлёте к Новосибирску 24 мая, 11:47 Молния ударила в самолёт над Новосибирском. Обложка © freepik / wirestock

В самолёт Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings ударила молния. Лайнер возвращался из Антальи в Новосибирск и перед самой посадкой попал в грозу. Об этом сообщается в телеграм-канале Aviaincident.

"Экипаж доложил, что разряд молнии попал по корпусу самолёта. Работа оборудования в норме. В 23:14 (по Москве) посадка в аэропорту Новосибирска (Толмачёво) благополучна", — уточняется в тексте.

Инцидент произошёл 24 мая. Самолёт не получил повреждений, на борту никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Лондон – Сингапур погиб из-за мощной турбулентности, ещё более 30 человек пострадали. Инцидент произошёл на борту Boeing 777-312ER авиакомпании Singapore Airlines. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Авторы Татьяна Миссуми