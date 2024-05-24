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Молния ударила в самолёт с российскими туристами, летевшими домой из Турции

Молния ударила в самолёт Red Wings на подлёте к Новосибирску

24 мая, 11:47
Молния ударила в самолёт над Новосибирском. Обложка © freepik / wirestock

Молния ударила в самолёт над Новосибирском. Обложка © freepik / wirestock

В самолёт Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings ударила молния. Лайнер возвращался из Антальи в Новосибирск и перед самой посадкой попал в грозу. Об этом сообщается в телеграм-канале Aviaincident.

"Экипаж доложил, что разряд молнии попал по корпусу самолёта. Работа оборудования в норме. В 23:14 (по Москве) посадка в аэропорту Новосибирска (Толмачёво) благополучна", — уточняется в тексте.

Инцидент произошёл 24 мая. Самолёт не получил повреждений, на борту никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что пассажир рейса Лондон – Сингапур погиб из-за мощной турбулентности, ещё более 30 человек пострадали. Инцидент произошёл на борту Boeing 777-312ER авиакомпании Singapore Airlines. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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