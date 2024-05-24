"Болталка" не исключена: Пассажирам объяснили необходимость пристёгиваться, когда бортпроводники просят

Если пассажир в нужный момент не пристёгнут, ему нужно как можно скорее занять своё кресло и зафиксироваться ремнём безопасности. Кроме того, лучше воздержаться от просмотра гаджетов во время полётов. Эксперт объяснил, что погодные условия изучаются экипажем накануне вылета, а также считываются в пути с помощью специальных метеолокаторов на борту самолёта. Однако даже тщательная подготовка не сможет гарантировать, что самолёт не окажется в зоне турбулентности или в него не ударит молния.