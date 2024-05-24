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Регион
24 мая, 00:53

"Болталка" не исключена: Пассажирам объяснили необходимость пристёгиваться, когда бортпроводники просят

Пилот Сытник: Подготовка перед вылетом не гарантирует отсутствия турбулентности

Для снижения рисков во время авиаперелёта нужно чётко следовать инструкциям бортпроводников, посоветовал в беседе с РИА "ФедералПресс" заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"Во время полёта лучше не отстёгиваться без надобности и соблюдать все меры предосторожности, объявленные экипажем. Только так можно снизить риски при возникновении турбулентности или другой нештатной ситуации", — рассказал Сытник.

Если пассажир в нужный момент не пристёгнут, ему нужно как можно скорее занять своё кресло и зафиксироваться ремнём безопасности. Кроме того, лучше воздержаться от просмотра гаджетов во время полётов. Эксперт объяснил, что погодные условия изучаются экипажем накануне вылета, а также считываются в пути с помощью специальных метеолокаторов на борту самолёта. Однако даже тщательная подготовка не сможет гарантировать, что самолёт не окажется в зоне турбулентности или в него не ударит молния.

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Ранее жуткий случай произошёл с бортом авиакомпании Singapore Airlines, летевшим из Лондона в Сингапур. Самолёт оказался в зоне мощной турбулентности, из-за чего один пассажир погиб, а число пострадавших превысило 70.

Обложка ©

Unsplash / Andrew Palmer

Анатолий Симоненко
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