"Болталка" не исключена: Пассажирам объяснили необходимость пристёгиваться, когда бортпроводники просят
Пилот Сытник: Подготовка перед вылетом не гарантирует отсутствия турбулентности
Для снижения рисков во время авиаперелёта нужно чётко следовать инструкциям бортпроводников, посоветовал в беседе с РИА "ФедералПресс" заслуженный пилот России Юрий Сытник.
"Во время полёта лучше не отстёгиваться без надобности и соблюдать все меры предосторожности, объявленные экипажем. Только так можно снизить риски при возникновении турбулентности или другой нештатной ситуации", — рассказал Сытник.
Если пассажир в нужный момент не пристёгнут, ему нужно как можно скорее занять своё кресло и зафиксироваться ремнём безопасности. Кроме того, лучше воздержаться от просмотра гаджетов во время полётов. Эксперт объяснил, что погодные условия изучаются экипажем накануне вылета, а также считываются в пути с помощью специальных метеолокаторов на борту самолёта. Однако даже тщательная подготовка не сможет гарантировать, что самолёт не окажется в зоне турбулентности или в него не ударит молния.
Ранее жуткий случай произошёл с бортом авиакомпании Singapore Airlines, летевшим из Лондона в Сингапур. Самолёт оказался в зоне мощной турбулентности, из-за чего один пассажир погиб, а число пострадавших превысило 70.
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