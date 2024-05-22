"Добро пожаловать в Пензу!": Аэропорт Перми встречает пассажиров жестоким троллингом, который видно с самолёта

Теперь прилетевшие в Пермь пассажиры первым делом будут открывать карту в телефоне, чтобы свериться со своей текущей геолокацией. Всё дело в огромной надписи, которую оставили художники на посадочной полосе рядом с аэропортом в Большом Савино. Она гласит: "Добро пожаловать в Пензу!"

Художества сошли "из-под пера" арт-группы "Красим забор", которая решила креативно подойти к надписи-приветствию для только что прибывших пассажиров. Жестокий троллинг художников из-за визуальной схожести слов Пенза и Пермь может добавить остроты ощущений любому прилетевшему в регион пассажиру.