"Добро пожаловать в Пензу!": Аэропорт Перми встречает пассажиров жестоким троллингом, который видно с самолёта
В аэропорту Перми появилась шутливая надпись "Добро пожаловать в Пензу!"
Приветственная надпись на земле возле аэропорта Большое Савино в Перми. Фото © Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / levgubin
Теперь прилетевшие в Пермь пассажиры первым делом будут открывать карту в телефоне, чтобы свериться со своей текущей геолокацией. Всё дело в огромной надписи, которую оставили художники на посадочной полосе рядом с аэропортом в Большом Савино. Она гласит: "Добро пожаловать в Пензу!"
Художества сошли "из-под пера" арт-группы "Красим забор", которая решила креативно подойти к надписи-приветствию для только что прибывших пассажиров. Жестокий троллинг художников из-за визуальной схожести слов Пенза и Пермь может добавить остроты ощущений любому прилетевшему в регион пассажиру.
Уличное искусство зачастую является более предпочтительным для людей из-за своей ориентированности конкретно на народ. Некоторые уличные художники своими работами обращают внимание людей на экологические или социальные проблемы. Ранее в Лондоне появилась новая работа британского стрит-арт-художника Бэнкси. На ней он изобразил дерево, крона которого нарисована на рядом стоящей стене подтёками зелёной краски.