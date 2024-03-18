В Лондоне появилась новая работа британского стрит-арт художника Бэнкси

Новую работу британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, заметили в северной части Лондона. На ней изображена крона дерева, выполненная подтёками зелёной краски.

Человек с распылителем на новой работе Бэнкси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / banksy

Сам деятель уличного искусства подтвердил, что работа является продуктом его творчества, разместив соответствующую фотографию в своём аккаунте в соцсети Instagram*.

Композиция нарисована на поверхности стены, находящейся позади дерева с обрубленной кроной. Если правильно подобрать ракурс, то краска на стене становится "листвой" дерева. Также там изображён человек с распылителем в руках, вымазанный той же зелёной краской, которую Бэнкси использовал для изображения "листвы".

Газета Guardian пишет, что новая работа уличного живописца приобрела нехилый ажиотаж, на неё пришли посмотреть "толпы людей". Одна из местных жительниц считает, что из-за подтёков зелёной краски дерево напоминает плакучую иву, а сама работа символизирует "трудности природы". По данным газеты, команда по удалению граффити в лондонском районе Ислингтон знает о новой работе Бэнкси, однако стирать её не собирается.

Для многих личность художника Бэнкси остаётся загадкой, однако своё настоящее имя он раскрыл ещё в 2003 году во время интервью на радиостанции BBC Radio 4, фрагменты из которого теперь включены в документальный фильм телекомпании под названием "История Бэнкси".