Стало известно настоящее имя загадочного художника Бэнкси

Британский уличный художник Бэнкси, который скрывает своё имя, на самом деле раскрыл его ещё в 2003 году, сообщает Би-би-си. Телекомпания выложила фрагмент интервью, которое 20 лет назад у художника взял их корреспондент Найджел Ренч. Оно было приурочено к выставке творца Turf War, открывавшейся в Лондоне. Фраза тогда не вошла в итоговую передачу, журналист обнаружил её спустя два десятка лет на мини-диске у себя дома.

Британский уличный художник Бэнкси называет своё имя. Видео © Metro / BBC Sounds

Тогда Найджел Ренч спросил у художника, может ли он называть его Роберт Бэнкс, на что тот ответил: "Робби". При этом в разговоре Бэнкси поддержал вандализм как форму искусства. По его мнению, это более быстрый способ, чтобы выразить мнение.

"Мама каждое воскресенье готовила жаркое и каждое воскресенье она говорила: "У меня уходят часы, чтобы приготовить его, и несколько минут на то, чтобы съесть его". А сейчас она делает себе еду в микроволновке и кажется куда более счастливой. Я на самом деле применяю этот подход к искусству", — объяснил Бэнкси.

Интервью было записано 20 лет назад на радиостанции BBC Radio 4 и теперь транслируется в рамках документального фильма телекомпании под названием "История Бэнкси".